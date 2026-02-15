Размер шрифта
Посол рассказал о работе по снятию наложенного Финляндией ареста на объекты РФ

Кузнецов: Москва делает все необходимое для снятия наложенного Финляндией ареста
Илья Питалев/РИА Новости

Россия предпринимает все необходимые действия для снятия наложенного властями Финляндии ареста на российскую недвижимость. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«За последние месяцы ситуация с российской недвижимостью в Финляндии не изменилась — под арестом по абсурдному иску украинских компаний находится около 40 объектов, принадлежащих Российской Федерации», — сказал дипломат.

Кузнецов рассчитывает, что вопрос будет решен в судебном порядке на основе норм международного права.

В июле прошлого года в Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссия и ряда других стран.

Позднее министр обороны страны Антти Хакканен призвал правительство пересмотреть разрешение на покупку квартир гражданам России, которые приобретаются в виде акций в жилищных компаниях.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года россияне приобрели в Финляндии 55 объектов недвижимости.
 
