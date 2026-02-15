Размер шрифта
В Норвегии ответили Шипулину, который не желает отдавать медаль ОИ-2014 после бана Устюгова

Тарьей Бе счел справедливым переход бронзы ОИ-2014 после бана Устюгова
РИА Новости

Норвежский биатлонист Тарьей Бе высказался об отказе чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина возвращать золотую медаль за эстафету на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Его слова передает «Спортс».

«Справедливость восторжествовала. Я хорошо помню ту эстафету в Сочи. Антон был очень хорош. Но я не понимаю, с чем он сейчас не согласен. Все вопросы пусть задает парню из своей команды, которого дисквалифицировали за допинг», — сказал Бе.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

27 октября 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла решение, обвинив Устюгова в применении запрещенных препаратов, вследствие чего спортсмен был лишен нескольких наград, завоеванных на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. 22 мая 2025 года Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу об аннулировании его спортивных результатов в период с 2010 по 2014 год.

Ранее на Олимпиаде дисквалифицировали прыгуна с трамплина из-за длинной обуви.
 
