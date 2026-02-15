На фоне налетов БПЛА на Москву Домодедово приостановил полеты

Столичный аэропорт Домодедово перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения носят временный характер и введены, чтобы обеспечить безопасность полетов. Пост о принятых мерах опубликован в 16:43.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации четвертого БПЛА противника, летевшего к столице. Первые два были ликвидированы в 12:40, еще один — в 12:50. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

На этом фоне российское министерство обороны заявило, что средства ПВО за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны более 100 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты вражеских дронов произошли в период с 9:00 до 13:00. БПЛА были уничтожены в Брянской, Калужской и Тульской областях, а также в Московском регионе.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.