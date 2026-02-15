Размер шрифта
В Ростове из-за угрозы обрушения экстренно расселяют аварийный жилой дом

Глава Октябрьского района Ростова заявил о срочном расселении аварийного дома
В Ростове-на-Дону начали расселять жильцов аварийного дома из-за угрозы обрушения, сообщил глава Октябрьского района города Бебури Месхи в своем Telegram-канале.

По его словам, шесть лет назад дом №61 на улице Козлова признали аварийным и решили сносить, но работы затянулись. Проведенное в феврале 2026 года обследование показало, что несущие конструкции здания находятся в критическом состоянии и могут рухнуть.

Из-за угрозы «самообрушения» было решено немедленно расселить оставшихся в доме жильцов, заявил Месхи. Он лично отправился в аварийное здание, обошел квартиры и уведомил людей об «опасности дальнейшего проживания».

«Разъяснены возможные меры поддержки, такие как предоставление маневренного фонда, помощь с переездом, порядок выкупа помещений. Основной блок вопросов, который волнует собственников, касается размера выкупной стоимости», — рассказал глава района.

По его словам, для урегулирования ситуации 13 февраля была организована встреча жильцов с представителями ответственных ведомств и районным прокурором. Месхи пообещал контролировать расселение до конца и проследить, что безопасность людей обеспечена.

В связи с частым затягиванием процесса расселения аварийных домов в России депутаты Госдумы во главе с первым зампредом думского комитета по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым разработали законопроект, ограничивающий этот процесс тремя месяцами с момента признания аварийности здания.

Ранее в Челябинске аварийный дом с обваливающимися потолками не могли расселить целых 12 лет.
 
