Польша развернула разведбатальон у границ России и Белоруссии

Новый польский разведбатальон развернули у границ России и Белоруссии

Новое польское воинское подразделение - 16-й разведывательный батальон - было развернуто на востоке Польши. Об этом сообщает RMF24.

В публикации отмечается, что подразделение будет обеспечивать разведывательные возможности и безопасность восточной границы Польши.

Военные подчеркивают, что новое подразделение станет «глазами и ушами» восточного фланга НАТО.

В публикации отмечается, что казарменный комплекс батальона разместился в селе Конечки области Элк Варминско-Мазурского воеводства республики. Населенный пункт расположен в 85 километрах от российской и белорусской границ.

До этого сообщалось, что власти Литвы и Польши планируют создать трансграничный учебный полигон вблизи Калининградской области России. По данным издания, объект хотят разместить в Сувалкском коридоре. Авторы публикации отметили, что в случае реализации инициативы данная территория превратится «в форпост НАТО, укомплектованный польскими и литовскими силами».

Ранее США устроили «демонстрацию силы» на польском полигоне в 60 км от России.