Звезда «Большой перемены» возмутилась рекламе пластики на ТВ

Актриса Нина Маслова выступила против передач про пластику
Телеканал «Россия»

Актриса Нина Маслова призналась изданию «Абзац», что возмущена показу передач, посвященных пластическим операциям.

Маслова уверена, что подобное шоу пропагандирует пластику. Она считает, что телевидение должно отказаться от такого контента. По словам актрисы, насмотревшиеся этих шоу люди портят себе здоровье.

«Вот сейчас все колют уколы, хотят худеть. А то, что впоследствии они все будут захлебываться болью и слезами в больницах, всем наплевать. Никто об этом не думает. Так что я совершенно против таких передач», — заявила актриса.

Нина Маслова удостоилась звания заслуженной артистки России в 2006 году. Она наиболее известна по фильмам «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня».

В феврале хирург Денис Агапов заявил, что актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не делала пластику лица.

По словам Агапова, все особенности распределения лицевой маски на костном скелете соответствуют возрасту Бледанс. Он уверен, что знаменитость сохраняет красоту с помощью хорошей генетики, а также фильтров, визажистов и коррекционной косметики.

Ранее дочь Даны Борисовой Полина заявила, что не боится пластики из-за матери.
 
