Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Источник сообщил о начале эвакуации вертолетом застрявших в пробке в Мурманской области

СМИ: вертолет привлекли для спасения застрявших в пробке в Мурманской области

В Мурманской области из поселка Териберка вертолетом эвакуируют людей, застрявших на трассе из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канале «Мурманск сейчас».

Канал снял видео посадки вертолета. По информации источника, именно на нем эвакуируют застрявших в снежном плену туристов. Этим же вертолетом, утверждает издание, в Териберку доставляют продовольствие.

Сообщается также, что некоторые люди не выдержали и вышли на дорогу расчищать снег собственными силами, чтобы хоть немного продвинуться. Многие так и не смогли выехать из села в организованных автомобильных колоннах, и им грозит провести еще одну ночь на трассе, отмечают очевидцы.

К настоящему времени официальной информации об эвакуации людей на вертолете не появилось. Как сообщал «Мурманскавтодор», организованное движение колонн в Териберку было остановлено из-за ухудшения погодных условий.

До этого сообщалось, что около 200 машин и автобусы с туристами застряли в снежной пробке на трассе в Мурманской области. По информации источников, у одной из машин лопнуло колесо, из-за чего встали и остальные автомобили, не имея возможности из-за метели и снежных заносов объехать сломавшееся авто. Власти предложили водителям вернуться в Териберку.

Ранее мокрый снег оставил без света шесть районов Владимирской области.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!