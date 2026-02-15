Источник сообщил о начале эвакуации вертолетом застрявших в пробке в Мурманской области

В Мурманской области из поселка Териберка вертолетом эвакуируют людей, застрявших на трассе из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канале «Мурманск сейчас».

Канал снял видео посадки вертолета. По информации источника, именно на нем эвакуируют застрявших в снежном плену туристов. Этим же вертолетом, утверждает издание, в Териберку доставляют продовольствие.

Сообщается также, что некоторые люди не выдержали и вышли на дорогу расчищать снег собственными силами, чтобы хоть немного продвинуться. Многие так и не смогли выехать из села в организованных автомобильных колоннах, и им грозит провести еще одну ночь на трассе, отмечают очевидцы.

К настоящему времени официальной информации об эвакуации людей на вертолете не появилось. Как сообщал «Мурманскавтодор», организованное движение колонн в Териберку было остановлено из-за ухудшения погодных условий.

До этого сообщалось, что около 200 машин и автобусы с туристами застряли в снежной пробке на трассе в Мурманской области. По информации источников, у одной из машин лопнуло колесо, из-за чего встали и остальные автомобили, не имея возможности из-за метели и снежных заносов объехать сломавшееся авто. Власти предложили водителям вернуться в Териберку.

Ранее мокрый снег оставил без света шесть районов Владимирской области.