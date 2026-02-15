Размер шрифта
Петросян отрабатывала четверной тулуп перед отъездом на Олимпиаду

Фигуристка Петросян тренировала четверной тулуп перед отъездом на Олимпиаду
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировках перед вылетом на Олимпийские игры в Италию работала над четверным тулупом. Об этом сообщает журналист Влад Жуков в своем Telegram-канале.

Он предполагает, что именно этот элемент станет ключевым в арсенале спортсменки на Играх. Жуков также отметил, что тройной аксель не был в приоритете на занятиях.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее в ISU ответили, сможет ли Гуменник принять участие в чемпионате мира.
 
