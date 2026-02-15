Размер шрифта
В Госдуме предложили альтернативу ипотеке для многодетных семей

Депутат Кошелев предложил строить доходные дома для многодетных семей
Алексей Майшев/РИА Новости

В Госдуме предложили учесть опыт Российской империи и возродить систему доходных домов как альтернативу ипотеке. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

«Опыт Российской империи, где арендные дома составляли 40% жилого фонда Москвы и 80% — Петербурга, доказывает, что государство не просто может, а должно быть драйвером этого рынка. <...> Система льготной аренды для многодетных семей должна быть не временным, а полноценным жилищным институтом, альтернативой ипотеке», — заявил политик.

Кошелев отметил, что многодетные семьи могли бы арендовать жилье по льготной ставке на неограниченный срок с правом наследования и регистрации, при этом плата за наем должна быть ниже рыночной, а разницу субсидирует государство.

По словам депутата, в начале реализации системы потребуется ряд льгот для инвесторов, «чтобы в это направление пришли первые деньги», например налоговые льготы на период строительства таких наемных домов и на первые десять лет с момента ввода дома в эксплуатацию. Однако в России инвесторы пока не заинтересованы в реализации подобных проектов из-за «слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил игры и соответствующего законодательства».

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что многодетным семьям нужно выдавать дома вместо квартир.

Ранее в Общественной палате предложили давать многодетным семьям бесплатное жилье.
 
