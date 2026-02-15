Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене

Премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Мюнхене. Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

К публикации он прикрепил запись, на которой Макрон подходит к Стармеру и Мерцу, но те не обращают на французского президента внимания.

«Когда видишь такое, понимаешь, каким глупцом воспринимают Макрона другие главы государств и правительств!» — написал Филиппо.

По его словам, единственные, кто еще поддерживает французского лидера — парламентарии республики, которые упорно отказываются его отстранять от должности.

До этого Макрон на фоне появившихся в СМИ публикаций о том, что между ним и Мерцем якобы возникли разногласия, заявил о дружеских отношениях с германским политиком.

Газета La Repubblica писала, что «месть» Мерца Макрону из-за провала плана по передаче замороженных российских активов Украине рискует разрушить европейское единство в борьбе с Россией.

Ранее СМИ рассказали о предательстве Мерца со стороны Макрона.