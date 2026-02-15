Байрактар: Турция с 2026 года активизирует работы по добыче нефти и газа за рубежом

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что с текущего года республика переходит к новой стратегии в сфере разведки и добычи углеводородов за рубежом. Его слова приводит телеканал TRT.

Байрактар рассказал, что в январе Турция подписала важные стратегические соглашения с Exxon Mobil, в феврале — с Chevron и BP. На следующей неделе Анкара планирует подписать соглашение с еще одной международной компанией о партнерстве на морских участках за рубежом.

«Надеемся, что в ближайшие годы наши усилия позволят нам достичь цели по добыче одного миллиона баррелей в сутки», — сказал глава Минэнерго.

В конце октября прошлого года посол США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что Соединенные Штаты ждут, что Венгрия, Словакия и Турция перестанут закупать газ и нефть у России.

