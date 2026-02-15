Размер шрифта
Прилучный напугал сына в образе царя Салтана

Актер Прилучный признался, что напугал сына в образе царя Салтана
Kionfilm

Актер Павел Прилучный в беседе с ТАСС назвал появление сына Микаэля самым запоминающимся моментом на съемках экранизации «Сказки о царе Салтане».

«Я сидел на троне в полном гриме, с короной, бородой и седыми волосами. Он увидел меня и не узнал, испугался, но как только я заговорил, весь страх сразу ушел», — поделился артист.

Прилучный отметил, что в новой картине история рассказана современным языком, но с поэтическими вставками. По словам артиста, в сценарии проекта сохранился пушкинский дух. Звезда «Мажора» старался объединить в царе величие и человечность. Для актера важно было сделать героя близким и понятным современному зрителю.

Фильм «Сказка о царе Салтане» снял режиссер Сарик Андреасян. Картина вышла в прокат 12 февраля. В ней снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Фёдор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк.

Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
