Дело завели после того, как женщине на голову рухнула глыба льда в Подмосковье

В Подмосковье завели дело после того, как женщине на голову рухнула наледь

В Подмосковье возбудили дело после инцидента с падением глыбы льда на голову 40-летней женщине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ. Правоохранители проводят допросы и устанавливают ответственных за случившееся. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, подробной информации о ее состоянии не поступало.

Инцидент произошел 14 февраля в Ивантеевке. На видео попал момент, как наледь откалывается от крыши здания, отскакивает от окна и летит в сторону прохожей. По словам местных жителей, снег и лед регулярно сходят с крыши этого дома. Кроме того, они утверждают, что козырьки у входов в магазины выглядят ненадежными.

Ранее мужчину завалило снегом во время чистки крыши дома в Подмосковье.