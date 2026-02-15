Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Дело завели после того, как женщине на голову рухнула глыба льда в Подмосковье

В Подмосковье завели дело после того, как женщине на голову рухнула наледь
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Подмосковье возбудили дело после инцидента с падением глыбы льда на голову 40-летней женщине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ. Правоохранители проводят допросы и устанавливают ответственных за случившееся. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, подробной информации о ее состоянии не поступало.

Инцидент произошел 14 февраля в Ивантеевке. На видео попал момент, как наледь откалывается от крыши здания, отскакивает от окна и летит в сторону прохожей. По словам местных жителей, снег и лед регулярно сходят с крыши этого дома. Кроме того, они утверждают, что козырьки у входов в магазины выглядят ненадежными.

Ранее мужчину завалило снегом во время чистки крыши дома в Подмосковье.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!