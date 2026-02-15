Размер шрифта
На Западе заявили о масштабном наращивании ядерных сил КНР

NYT: Китай наращивает ядерные силы
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Китай наращивает ядерные силы в масштабных объемах. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Журналисты издания изучили спутниковые снимки долины Цзытун, расположенной в провинции Сычуань.

На кадрах запечатлено строительство бункеров и укреплений. Также есть свидетельства работы с опасными материалами. Кроме того, журналисты отметили изменения на объекте в долине Пидун, где производят плутониевые сердечники ядерных боеголовок. У комплекса заметны новые вентиляционные системы и объекты для отвода тепла.

Эксперты поделились с изданием, что возводимых бункерах проходят испытания взрывчатых веществ.

По словам физика Хуэй Чжана, эксперты отмечают расширение завода, однако неизвестно, сколько именно боеголовок было произведено.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении создать собственный ядерный арсенал. Отвечая на вопрос о событиях на международной арене и в сфере безопасности, президент заявил, что он «большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту». По его словам, Польша находится «на грани вооруженного конфликта».

Ранее в Госдуме заявили, что у Навроцкого есть проблемы с психическим здоровьем.
 
