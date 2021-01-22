Зеленский объявил на Украине траур по погибшим при пожаре в доме престарелых

Президент Украины Владимир Зеленский объявил национальный траур из-за гибели 15 человек при пожаре в доме престарелых в Харькове. Он подписал соответствующий указ, который был опубликован на сайте его офиса.

В документе отмечается, что в связи с трагедией, которая произошла 21 января в Харькове, «с целью чествования памяти погибших» 23 января на Украине объявлен днем траура.

Президент распорядился в день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги на зданиях и сооружениях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также отменить развлекательно-концертные мероприятия и внести необходимые изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщалось, возгорание произошло на улице Нижняя Гиевская на втором этаже двухэтажного жилого дома. Предполагается, что это здание было переоборудовано под дом престарелых. В результате пожара также пострадали пять человек.