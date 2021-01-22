Врач назвал способ снизить риск заражения COVID-19

Чистый воздух позволяет снизить риск заражения коронавирусом нового типа, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что чистота воздуха влияет на восприимчивость организма к вирусным инфекциям, в том числе и к COVID-19. Поэтому для снижения опасности заразиться коронавирусом важно дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.

«Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени», – подчеркнул Болибок.

Ранее врач-ревматолог Павел Евдокименко назвал главным фактором, затрудняющим восстановление организма после заражения коронавирусом, сбои в работе кишечника.