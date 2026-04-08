Губернатор Белгородской области рассказал о пострадавших при атаках ВСУ

Мирный житель Белгородской области и два бойца подразделения «Орлан» ранены при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали три человека», — написал чиновник.

По его словам, один из украинских дронов ударил по гражданскому автомобилю в городе Грайворон. Водителя со множественными осколочными ранениями лица, головы и грудной клетки госпитализировали.

Бойцы «Орлана» пострадали при исполнении служебных задач в городе Шебекино, уточнил Гладков. У одного диагностировали слепое осколочное ранение руки, у второго — предварительно, баротравму. Их транспортирую в больницу для обследования.

До этого Вячеслав Гладков сообщил о резком росте числа мирных жителей Белгородской области, не выживших при атаках украинских военных. Потери с начала года превысили 30 человек. По словам Гладкова, это почти втрое больше по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, в два раза выросло количество поврежденных автомобилей. Количество поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более тысячи, уточнил Гладков. Он добавил, что оперативная обстановка в регионе остается крайне сложной.

Ранее стало известно, что Гладков может покинуть пост губернатора Белгородской области.