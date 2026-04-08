Трамп заявил, что Ливан не включен в соглашение с Ираном

Трамп: Ливан не был включен в соглашение с Ираном из-за «Хезболлы»

Завершение израильских ударов по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Из-за «Хезболлы». Они не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», — отметил глава Белого дома.

После начала объявленного президентом США двухнедельного перемирия Иран буквально на несколько часов открыл судоходство по Ормузскому проливу, но потом вновь его заблокировал, когда Израиль нанес удары по Ливану.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75.

