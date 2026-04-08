Трамп заявил, что Ливан не включен в соглашение с Ираном

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп: Ливан не был включен в соглашение с Ираном из-за «Хезболлы»
Nathan Howard/Reuters

Завершение израильских ударов по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Из-за «Хезболлы». Они не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», — отметил глава Белого дома.

После начала объявленного президентом США двухнедельного перемирия Иран буквально на несколько часов открыл судоходство по Ормузскому проливу, но потом вновь его заблокировал, когда Израиль нанес удары по Ливану.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

В марте агентство Bloomberg назвало президента РФ Владимира Путина «безусловным победителем» войны США и Израиля с Ираном.

Ранее журналистка рассказала о резкой реакции Трампа на вопрос об уничтожении цивилизации Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!