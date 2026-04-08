На украинском ТВ заявили о «победе» Украины над Ираном

Журналисты украинского телеканала «Freeдом»: Украина одержала победу над Ираном
Журналисты украинского телеканала «Freeдом» заявили, что Украина «одержала победу» над Ираном. На это в своем Telegram-канале обратил внимание корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, опубликовав скриншот соответствующего эфира.

Он напомнил, что о победе в конфликте на Ближнем Востоке уже заявляли США, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Как там говорится? У победы отцов много?» — иронично написал Юнашев.

Украина направляла в страны Ближнего Востока 201 военного эксперта по противодействию беспилотникам.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также заявил о якобы выполнении всех целей военной операции против Ирана.

В свою очередь Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что США потерпели «неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение» в войне.

При этом советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш отметил, что его страна «одержала победу» в ближневосточном конфликте.

В марте Трамп сказал, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина операцией против Ирана.

Ранее в Иране назвали Украину участницей агрессии со стороны США и Израиля.

 
