Петербурженка расправилась с мужем из-за того, что он перестал платить ипотеку

Женщину подозревают в расправе над мужем, который решил «пожить для себя». Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 38-летняя Галина заметила, что ее супруг не вносил платежи по ипотеке, не оплачивал коммунальные услуги и якобы слишком сильно сфокусировался на своей жизни, стал чаще развлекаться и улыбаться.

Накануне 8 марта между мужем и женой возник конфликт. Галина стала предъявлять претензии, и ссора закончилась тем, что она несколько раз ударила возлюбленного ножом в шею. После этого она ушла из квартиры.

Спустя некоторое время, в апреле, соседи стали жаловаться на неприятный запах. В результате мужчину обнаружили, по подозрению в расправе задержали Галину.

Женщина заявила, что якобы давно не видела супруга и в целом долго отрицала свою причастность к инциденту. Позже она призналась в содеянном. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

