На Украине руководство ТЦК уволили после коррупционного скандала

В Киевской области руководство ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) уволили после коррупционного скандала. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале со ссылкой на замначальника Бучанского военкомата Андрея Евтушенко.

«После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности», — написал он.

Летом 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. У задержанных тогда изъяли около миллиона долларов.

В начале 2026 года Государственное бюро расследований Украины сообщало, что на Украине действовала схема, по которой сотрудники ТЦК в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. В результате расследования были задержаны несколько человек.

Организаторами данной схемы стали двое сержантов ТЦК Ивано-Франковской области. Они давали возможность украинцам призывного возраста беспрепятственно проезжать через блокпосты, давали инструкции «клиентам» на всех этапах, включая самостоятельное пересечение реки Прут.

