На Украине руководство ТЦК уволили после коррупционного скандала

В Киевской области руководящий состав ТЦК уволили после коррупционного скандала
В Киевской области руководство ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) уволили после коррупционного скандала. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале со ссылкой на замначальника Бучанского военкомата Андрея Евтушенко.

«После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности», — написал он.

Летом 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. У задержанных тогда изъяли около миллиона долларов.

В начале 2026 года Государственное бюро расследований Украины сообщало, что на Украине действовала схема, по которой сотрудники ТЦК в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. В результате расследования были задержаны несколько человек.

Организаторами данной схемы стали двое сержантов ТЦК Ивано-Франковской области. Они давали возможность украинцам призывного возраста беспрепятственно проезжать через блокпосты, давали инструкции «клиентам» на всех этапах, включая самостоятельное пересечение реки Прут.

Ранее житель Одессы сбежал от сотрудников ТЦК по крыше автомобиля.

 
