Мужчина выдал себя за строителя и ограбил кафе

В Сингапуре 67-летний мужчина был приговорен к четырем годам лишения свободы за кражу из кофейни, в которую он проник, замаскировавшись под строителя, пишет Asia One.

По данным следствия, мужчина проник внутрь через заднюю дверь, предварительно срезав навесной замок, вытащив из кассы $2200.

Следствие установило, что грабитель несколько раз посещал это заведение и заметил, что в двух точках отсутствуют камеры видеонаблюдения. Предполагается, что именно это подтолкнуло его к преступлению на фоне финансовых трудностей и проблем с оплатой аренды жилья.

В день ограбления мужчина пришел к кофейне с инструментами для взлома, включая лом. Увидев, что заведение еще работает, он дождался закрытия и переоделся в рабочую одежду: рубашку с длинным рукавом, светоотражающий жилет, желтую каску и маску.

После ухода последних сотрудников он проник внутрь и вскрыл кассы. По данным следствия, после кражи мужчина дважды возвращался на место, чтобы попытаться скрыть следы преступления.

Ранее мужчина инсценировал собственное похищение ради выкупа.

 
