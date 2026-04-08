Велогонщицы попали в массовый завал на гонке в Бельгии

Велогонщицы попали в массовый завал за 2 километра до финиша гонки в Бельгии

Велогонщицы попали в массовый завал во время однодневной гонки «Схелдепрейс», проходившей в Бельгии.

Инцидент случился за два километра до финиша на подъезде к городу Схотен. Пелотон двигался плотной группой, когда одна из участниц упала на левой стороне дороги. Это повлекло за собой падение около 15 велогонщиц, ехавших следом. В результате завала несколько спортсменок получили травмы.

Победительницей гонки стала нидерландская спортсменка Шарлотта Кул из команды Fenix-Premier Tech, которая находилась в передней части пелотона и избежала падения. Второе место заняла ее соотечественница Ниенке Венховен, третье — итальянка Элиза Бальзамо.

«Схелдепрейс» — одна из старейших классических велогонок в мире, впервые проведенная в 1907 году среди мужчин. Женская версия гонки проводится с 2021 года с тех пор проходит в один день с мужской. Дистанция гонки составила 130,3 км, маршрут проходил по равнинной местности с несколькими участками брусчатки.

