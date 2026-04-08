Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

Суд в Краснодаре наложил арест на имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, более известной как «золотая судья», а также членов ее семьи. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Меры были приняты в рамках иска об обращении в доход государства имущества Хахалевой и ее близких родственников, в том числе супруга, матери и сестры. Ответчиков, в частности, обвиняют в том, что они через судебные механизмы оформили высоколиквидные сельхоугодия, а также незаконным способом завладели земельным фондом площадью более 12,5 тысяч га. Отмечается, что семья экс-судьи непрерывно обогащалась за счет незаконных доходов, вкладывая деньги в недвижимость, дорогие транспортные средства, предметы роскоши и активы.

Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку в январе 2025 года по просьбе России. Ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

Хахалеву окрестили «золотой судьей» после скандала в июле 2017 года, когда она организовала дочери свадьбу за $2 млн. На фоне возникшей шумихи также стало известно, что женщина получила фальшивый диплом о высшем образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год она занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В 2022 году она была заочно арестована за хищение 1 млн рублей.

