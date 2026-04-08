Ольга Бузова рассказала, как узнала о беременности сестры

Телеведущая Ольга Бузова на музыкальной премии «Жара» рассказала, что узнала о беременности сестры Анны первой. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Артистка отметила, что не может делиться всеми подробностями, так как этим должны заниматься будущие мама и папа, но подчеркнула, что очень рада скорому пополнению в семье.

«Я очень трепетно отношусь к тому, что происходит в нашей семье. Я узнала давно. Узнала самая первая. Анечка приехала ко мне 21 декабря. Она меня поздравляла с Новым годом, а в итоге вместо подарка я увидела пинетки. Это было до слез, и, конечно, я знала об этом давно. Это радостное событие для всей нашей семьи», — рассказала Бузова.

Анна Бузова сообщила поклонникам о беременности в начале апреля. Сестра телеведущей опубликовала пост, в котором раскрыла, что скоро станет мамой.

«1+1 = 3. Вот такие у нас новости. Мы очень счастливы. Всем любви», — призналась сестра Бузовой.

В соцсетях Бузову поздравили многие знаменитости, в том числе бывший муж звезды «Дома-2» Дмитрий Тарасов.

