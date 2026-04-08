Небензя оценил ситуацию в Ливане

Россия обеспокоена ситуацией в Ливане, где фиксируются атаки на критическую инфраструктуру. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Крайне обеспокоены тем, что по палестинскому сценарию развивается ситуация в Ливане, где число жертв продолжает расти и фиксируются атаки на критически важную инфраструктуру», — сказал он.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.