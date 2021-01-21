В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
Грузинская полиция задержала гражданина России, которого разыскивал Интерпол по запросу российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МВД Грузии.
Отмечается, что россиянин А. Л. был задержан в Батуми, в месте временного проживания. Следователи установили, что он находился на территории республики с января 2020 года.
По данным МВД Грузии, Россия объявила о розыске своего гражданина на национальном уровне 19 августа прошлого года, а 9 ноября Генеральный секретариат Интерпола объявил его в международный розыск по красному циркуляру.
Россиянину инкриминируется создание преступной организации, похищение людей, организация проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией и др.
Ранее сообщалось, что в Грузии задержали российского гражданина, у которого при обыске нашли 7 кг героина общей стоимостью около 2 млн лари (более $600 тыс.).