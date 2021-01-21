Двух подростков из Подмосковья заподозрили в подготовке нападений на школы

В подмосковных Люберцах двух подростков задержали по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Он рассказал, что были задержаны двое приверженцев «скулшутинга» — идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях.

Это 16-летние ученик 10-го класса и студент колледжа.

По данным источника, задержанные признались, что «обсуждали план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с целью убийств учеников и педагогов».

При обыске по месту их жительства у подростков изъяли два кустарно изготовленных пистолета и девять петард, совмещенных с пулями.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам подготовки убийства и незаконного хранения оружия.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о 70 тыс. вовлеченных в субкультуры «шутинга» российских подростков.