В Госдуме сочли важным и нужным делом создание ковид-паспортов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал создание ковид-паспортов важным и нужным делом. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что стоит посмотреть, кем и как подобная информация будет использоваться. По его словам, эти данные могут быть полезны для врачей, медиков и работников санэпидслужбы.

Соответствующие заявления Морозов сделал в ходе заседания профильного комитета.

Ранее стало известно, что ковид-паспорта вводит Башкирия. Их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки.

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