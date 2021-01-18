Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Домбае остановлены до утра

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае приостановлены до утра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника республиканского главка МЧС РФ Александра Голоколенко.

«В связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены», — сказал он.

Глава регионального ведомства уточнил, что работы продолжатся с наступлением светлого времени суток.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Еще один человек погиб.

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