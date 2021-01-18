Вылетевший из Краснодара в Дубай самолет вернулся в аэропорт из-за сбоя

Летевший из Краснодара в Дубай бизнесджет Gulfstream G650 вернулся в аэропорт сразу после взлета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Бизнесджет Gulfstream G650 Краснодар-Дубай сразу после взлета вернулся в аэропорт кубанской столицы», — рассказали в пресс-службе.

Причиной возврата стал сигнал о сбое в одной из систем.

Отмечается, что посадка прошла благополучно, другие подробности инцидента не раскрываются.

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