Вылетевший из Краснодара в Дубай самолет вернулся в аэропорт из-за сбоя
Катерина Медведева
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Летевший из Краснодара в Дубай бизнесджет Gulfstream G650 вернулся в аэропорт сразу после взлета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«Бизнесджет Gulfstream G650 Краснодар-Дубай сразу после взлета вернулся в аэропорт кубанской столицы», — рассказали в пресс-службе.
Причиной возврата стал сигнал о сбое в одной из систем.
Отмечается, что посадка прошла благополучно, другие подробности инцидента не раскрываются.
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