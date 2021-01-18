Следователи проводят обыск в комитетах мэрии по имуществу и архитектуре Саратова
Катерина Медведева
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В Саратове проходят обыски в структурных подразделениях городской администрации — комитетах по управлению имуществом и по архитектуре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«В двух структурных подразделениях идут следственные мероприятия», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в самом здании мэрии никаких обысков не проводится.
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