Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» прошла проверку в России
Опытная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), прошла проверку качества в России. Об этом рассказал директор по производству КФК Владимир Фольмер, пишет ТАСС.
«Да, мы получили подтверждение, что опытные серии соответствуют качеству», — сказал Фольмер.
Он подчеркнул, что комплекс ждет паспорта от российской стороны.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В мире с начала пандемии зарегистрировано 95 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.
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