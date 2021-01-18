В США мужчина 3 месяца прятался от коронавируса в запретной зоне аэропорта

Полиция арестовала калифорнийца, который три месяца находился в аэропорту Чикаго из-за страха в родном штате заразиться коронавирусом. Об этом сообщил телеканал NBC5Chicago.

Отмечается, что 36-летний Адитья Сингх приехал в Чикаго 19 октября, с тех пор он не покидал аэропорт О'Хара. Мужчину задержали в субботу, 16 января, когда его попросили предъявить удостоверение личности. Сингх предъявил жетон, принадлежащий одному из сотрудников аэропорта.

Сингх рассказал, что питался едой, которой с ним делились пассажиры аэропорта. Как уточнил государственный защитник, американец проживает в пригороде Лос-Анджелеса. В настоящее время он не работает, несмотря на то, что изучал гостиничный бизнес и имеет степень магистра.

Сингху предъявлены обвинения в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой краже.

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