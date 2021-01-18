Рогозин показал таксу-испытателя

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Facebook фотографию таксы Николаса, который в 2017 году участвовал в эксперименте по дыханию под водой.

«Пес живет счастливой собачьей жизнью. Заслужил», — написал Рогозин.

Также глава Роскосмоса ответил на вопрос о дальнейшей разработке технологии жидкостного дыхания. По его словам, этой информацией обладает гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

В то же время Рогозин подчеркнул, что не поддерживает опыты на лабораторных животных.

Такса Николас участвовала в эксперименте по дыханию под водой 19 декабря 2017 года. Собаку погрузили в колбу с жидкостью, где она дышала жидкостью. С тех пор животное живет у Рогозина дома.

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