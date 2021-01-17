Украина заявила о спасении 6 человек в месте ЧП с сухогрузом Arvin

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал о ходе поисково-спасательной операции в месте, где затонул сухогруз Arvin. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, были спасены шесть членов экипажа судна. Он добавил, что среди них пять украинцев и один иностранный гражданин.

Представитель ведомства отметил, что состояние здоровья спасенных оценивается как удовлетворительное.

В МИД Украины также уточнили, что в зоне ЧП продолжаются поиски еще пяти моряков.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщилось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число погибших при крушении сухогруза у берегов Турции возросло до четырех

— МИД Украины заявил, что на борту затонувшего сухогруза Arvin были 10 украинцев

— Двое россиян находились на борту затонувшего у берегов Турции сухогруза