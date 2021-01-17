Самолет с поврежденным шасси сел в Шереметьево

В Шереметьево приземлился самолет с поврежденным шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что воздушное судно следовало рейсом Анталья — Москва. Посадка прошла штатно, обстоятельства и причины поломки выясняются.

Как уточнили в пресс-службе Шереметьево, отказ управления передней стойкой шасси у самолета случился уже после того, как он покинул взлетно-посадочную полосу.

По данным «Интерфакс», на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет с поврежденным шасси отбуксировали к месту стоянки.

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