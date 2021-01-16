В Великобритании за сутки коронавирус подтвердился у 41,3 тысячи человек

В Великобритании за сутки коронавирус подтвердился у 41 346 человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

За прошедшие 24 часа также скончались 1295 пациентов. Днем ранее сообщали о 55 761 случае и 1280 смертях. Всего в Великобритании заболели 3,35 миллиона человек, умерли более 88,5 тысячи.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

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