Власти Петербурга рассказали о проходящей вакцинации от COVID-19

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга рассказали о ситуации с вакцинацией населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно представленным данным, в городе привиты уже более 21,8 тыс. граждан, а 3 475 из них уже полностью завершили вакцинацию — получили обе дозы препарата.

Чаще всего вакцинацию проходили жители старше 60 лет (7 042 человека).

При этом в пятницу, 15 января, было привито первой дозой вакцины рекордное количество человек — 1987.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 94,4 млн заболевших, свыше 67,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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