В Белоруссии начинается вакцинация медработников «Спутником V»

Вакцинация от коронавирусной инфекции медработников, находящихся в зоне риска, стартует в Белоруссии в субботу, 16 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление минздрава республики.

«Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников Беларуси - тех, которые находятся в зоне риска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь препарат получат 2 285 медработников Минска, 3 460 — Брестского региона, 3 260 — Витебского, 4 365 — Гомельского, 1 735 — Гродненского, 1 610 — Могилевского, 2 485 — Минской области.

По данным ведомства, в 2020 году Белоруссия заключила с российской стороной первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины «Спутник V».

«В минувшем году были получены несколько небольших партий вакцин «Спутник V», а в канун Нового года - партия в 20 тыс. доз, российской вакцины «Спутник V», — указано в сообщении белорусского минздрава.

Данная партия препарата прошла контроль качества, исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Белоруссия, указали в ведомстве.

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