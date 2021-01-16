Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Занзибаре

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туристы не пострадали во время пожара в отеле Занзибара. Ее слова приводит РИА «Новости».

«По предварительной информации, в отеле отдыхали не только российские туристы, но и гости из Украины и Белоруссии. В общей сложности их было около 300 человек. Никто из них не пострадал», — сообщила она.

Ломидзе добавила, что постояльцы отеля были переселены в другие гостиницы.

Ранее стало известно, что в отеле Blue Bahari в городе Пвани Мчангани на Занзибаре произошел пожар.

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