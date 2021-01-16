Гендиректор Parler и его семья скрываются из-за угроз убийства
Гендиректор закрытой соцсети Parler, которой пользовались сторонники действующего президента США Дональда Трампа, Джон Матце заявил, что он и его семья вынуждены скрываться из-за угроз убийства в свой адрес. Об этом сообщает Fox News.
Ранее социальная сеть Parler была отключена от хостинга Amazon из-за угрозы убийства со стороны пользователей соцсети и недостаточной эффективности модерации. Это произошло вскоре после того, как Трамп зарегистрировался в Parler.
По словам Матце, сотрудники его компании также подвергались угрозам и преследованиям. И теперь, как он отметил, многие опасаются за свою жизнь, им приходится покидать места проживания.
Так, сам гендиректор с семьей был вынужден покинуть свой дом после подобных нападок.
«Есть группа под названием UGNazi, которая нацелена на меня», — сказал Маце, отметив, что хакерская группа опубликовала многие его пароли и личную информацию о нем в интернете.
Кроме того, они обнародовали его домашний адрес и угрожали ворваться в дом бизнесмена.
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