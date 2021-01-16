Милонов усомнился в приобретении духовного опыта на крещенских купаниях

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что при окунании в прорубь на Крещение легче подхватить воспаление легких, чем приобрести духовный опыт. Его слова приводит РИА «Новости».

«Сомневаюсь, что окунание в холодную воду приносит огромный духовный опыт. Боюсь, что вероятность схватить воспаление легких намного выше, нежели вероятность приобщиться к тайнам христианской веры», — сказал он.

При этом депутат отметил, что с уважением относится к тем, кто окунается в проруби в этот праздник. Милонов добавил, что сам не может найти в себе силы, «чтобы увеличить ряды крещенских моржей».

Крещение в 2021 году состоится 19 января. Согласно традициям, накануне, 18 января, совершается особая литургия. Этот день называется Крещенским сочельником и является постным.

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