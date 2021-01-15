Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о поставке вакцины

Филиал израильской клиники «Хадасса» в Сколково прекратил переговоры с компанией Pfizer о поставках вакцины от COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу клиники.

Там уточнили, что вакцинацию Pfizer в клинике не проводили и в настоящее время не проводят.

Причины прекращения переговоров не сообщаются.

Медицинское учреждение планирует в ближайшее время предложить пациентам российскую вакцину «Спутник V», добавили в пресс-службе.

Ранее руководство клиники сообщило о планах договориться о поставках в Россию вакцин Pfizer. Позже в Росздравнадзоре заявили, что применение незарегистрированного в РФ препарата невозможно.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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