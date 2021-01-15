МЧС предостерегает россиян от употребления алкоголя перед крещенскими купаниями

МЧС назвало главные ошибки россиян, которые они совершают перед крещенскими купаниями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрея Печенина.

По его словам, чаще всего горожане грешат употреблением алкоголя до погружения в прорубь, а также длительным нахождением на морозе во время ожидания купаний. Кроме того, люди часто ходят в полуголом виде на морозе, одна из причин — желание сделать фотографию у купели.

Печенин не рекомендует пожилым гражданам окунаться в ледяную воду, особенно, если у них есть какие-то заболевания.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Погружение в воду в специально прорубаемых во льду прорубях в этот день — русская народная традиция, для верующих она не является обязательной.

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