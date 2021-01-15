В России выявлено почти 1,5 тысяч мутаций коронавируса

Специалисты выявили почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции, распространенных на территории России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций (коронавируса) своих», — сказала она в рамках Гайдаровского форума.

Как уточнила Попова, эти мутации — последствия абсолютно естественных процессов. Глава ведомства напомнила, что «вирусы иначе не живут».

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 63 940 пациентов, вылечились 2 882 044 человека.

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