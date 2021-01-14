Франция ужесточит условия въезда и контроль на границах из-за коронавируса

Франция с 18 января ужесточит условия въезда в страну в связи с коронавирусом, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс. Его слова передает РИА «Новости».

Так, прибывающие из стран за пределами Евросоюза должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19 при посадке в самолет. Кроме того, въезжающие должны будут пройти недельный карантин после прибытия во Францию, после чего повторно сдать тест.

Ранее стало известно, что на всей территории Франции введут комендантский час, который будет действовать с 18.00 до 6.00 с 16 января минимум 15 дней.

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