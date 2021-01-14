В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer

В Норвегии умерли 23 человека, сделавшие прививку вакциной от коронавируса американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Об этом сообщает норвежское агентство лекарственных средств.

Как отмечается, все летальные исходы тщательно исследуются.

По словам главврача агентства Сигурда Хортемо, общие побочные эффекты вакцины, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых пациентов с ослабленным иммунитетом.

Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, чтобы избежать подобных случаев.

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