В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer
Валерия Исполатова
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В Норвегии умерли 23 человека, сделавшие прививку вакциной от коронавируса американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Об этом сообщает норвежское агентство лекарственных средств.
Как отмечается, все летальные исходы тщательно исследуются.
По словам главврача агентства Сигурда Хортемо, общие побочные эффекты вакцины, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых пациентов с ослабленным иммунитетом.
Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, чтобы избежать подобных случаев.
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