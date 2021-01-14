Власти Италии продлили режим ЧС в связи с коронавирусом
Антон Демидов
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Правительство Италии решило продлить режим чрезвычайной ситуации стране в связи с пандемией коронавируса до 30 апреля. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Такое решение было принято на заседании Совета министров страны.
Как уточняется, с предложением продлить режим ЧС выступили члены специального научно-технического комитета, который был создан при правительстве в связи с пандемией.
По последним данным, в Италии выявлено 2 319 036 случаев COVID-19, выздоровели 1 673 936 человек, скончались 80 326 пациентов.
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