Тело младенца нашли около канала в подмосковном Ермолино

Тело грудного ребенка нашли около канала имени Москвы в подмосковном поселке Ермолино в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

Отмечается, что проверка была проведена прокуратурой Московской области. Замороженное тело ребенка нашли в пакете днем в среду, 13 января. Причина смерти младенца пока не установлена.

В последующем проверку будет проводить Дмитровская городская прокуратура.

По данным Следственного комитета, ребенку было около 7-9 месяцев. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Следователи намерены установить мать малыша.

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